'Kadın-erkek birlikte tedavi edilmesin' diyen Beşer'den FETÖ liderine övgüler

'Yoğun bakımda kadın ve erkeği ayrı odalarda tutmak mümkün değil mi?' diyen Beşer'in 2008 yılında ‘Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Fıkhını Anlamak’ isminde bir kitap yazdığı ortaya çıktı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Profesörü ve Yeni Şafak yazarı Faruk Beşer, Sağlık Bakanlığı yetkililerine "Yoğun bakımda kadın ve erkeği ayrı odalarda tutmak mümkün değil mi? Kadına kadın, erkeğe erkek doktor bakamaz mı?" sorusunu yöneltti.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Sağlık Bakanlığı yetkililerine seslenen Faruk Beşer, “Yoğun bakımda kadın ve erkeği ayrı odalarda tutmak mümkün değil mi? Hastaları çıplak yapmak zorunluluk mu? Öyleyse kadına kadın, erkeğe erkek doktor bakamaz mı?” diyerek, yoğun bakımda tedavi gören hastaların, bir daha yoğun bakıma girmek istemediklerini de öne sürdü.

Yoğun bakımda kadın ve erkeği...

BEŞER’DEN KİTABINDA FETÖ LİDERİ FETHULLAH GÜLEN’E ÖVGÜLER

'Yoğun bakımda kadın ve erkeği ayrı odalarda tutmak mümkün değil mi?' diyen Beşer'in 2008 yılında ‘Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Fıkhını Anlamak’ isminde bir kitap yazdığı ortaya çıktı. Beşer'in kitabında, “Hocaefendi’nin Fıkhının Özellikleri” ve “Hocaefendi’nin Fıkhî görüşlerinden Seçmeler” adıyla iki ana bölüm bulunuyor. Beşer, kitabında bir bölümünde, "Allah uzun ömür eylesin, cemaatinde kaç kişi Hocaefendi'yi benim kadar tanımıştır desem, birileri buna için için gülse de, ben kendimi asla fazla abartılı konuşmuş saymam" diyerek Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen için övgü dolu sözler kullandığı öğrenildi.