Erdoğan doğum gününde iki ünlü ismi uyardı

Öte yandan Erdoğan'ın Cengiz Kurtoğlu ve Yavuz Bingöl'e sigara uyarısında bulunduğu öğrenildi.

Erdoğan'ı ziyaret eden ünlülerden ortak karar

Orhan Gencebay, Ajda Pekkan, İbrahim Tatlıses, Yavuz Bingöl, Hülya Koçyiğit, Cengiz Kurtoğlu, Hasan Kaçan, Cemal Hünal, Kadir Çöpdemir, Sibel Can, Serdar Gökhan, Burak Hakkı, Demet Tuncer, Mehmet Bozdağ ve Osman Soykut'un da aralarında olduğu isimler dün doğum günü nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beylerbeyi Sarayı'nda ziyaret etmişti.

CAN: KONU ÖNCE SİGARADAN AÇILDI

Sabah gazetesinin haberine göre şarkıcı Sibel Can, ziyarette konuşulanlarla ilgili şunları söyledi: "Uzun bir seyahat öncesi Cumhurbaşkanımıza çok güzel bir moral vermek istedik. Gayet samimi ve çok sıcak bir ortam vardı. Sohbet o kadar güzeldi ki… Konu önce sigaradan açıldı. Sayın Erdoğan, Yavuz Bingöl ve Cengiz Kurtoğlu'na takıldı, onlara sigarayı bırakmalarını söyledi. Bunun için de Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş'u görevlendirdi. 'Bakın, Sibel hayatı boyunca hiç sigara içmedi' diye de söyledi. Zeytin Dalı operasyonunu da konuştuk. Kendisine, 'Halkımızla birlikte, tüm kalbimizle biz de operasyona destek veriyoruz' dedik."

KOÇYİĞİT: HEP BERABER MEHMETÇİĞİ ZİYARETE GİTMEYE KARAR VERDİK

Oyuncu Hülya Koçyiğit ise şu bilgileri verdi: "Bir haftalık yolculuğa çıkacak olan Sayın Cumhurbaşkanımıza sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptık. Kendisine yolculuğu için güzel dileklerimizi sunduk. Sayın Erdoğan da Zeytin Dalı operasyonu dolayısıyla göstermiş olduğumuz birlik ve beraberlik anlayışı için bizlere teşekkür etti. Hep beraber yakın bir tarihte Mehmetçiği ziyarete gitmeye karar verdik."

Ziyarette yer alan isimlerden oyuncu Cemal Hünal ise "Cumhurbaşkanımızı çok sağlıklı ve dinç gördük. Kendisine bir ömür boyu sağlık ve mutluluk diledik. Hepimizle yakından ilgilendi. Görüşmemiz yaklaşık 45 dakika sürdü. Rol aldığımız 'Diriliş: Ertuğrul' dizisini bildiğini, hatta torunlarının diziyi takip ettiğini ancak kendisinin vakit bulup izleyemediğini söyledi. Çok yoğun bir programı var" dedi.