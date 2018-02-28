Ünlü markaya İtalya'da şok: Türk olduğunuz için...

Damat, Damat's, Tween markalarını bünyesinde bulunduran, dünyada da ismi tanınan Orka Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, İtalya'da Türk olduğu için kredi alamadığını söyledi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Orakçıoğlu, İtalya'da kredi için başvurdukları banka müdiresinin "Türk olduğunuz için sizinle çalışmak istemiyoruz" ifadelerini kullanarak kendilerine kredi vermediğini açıkladı.

'İtalya'nın ihracatını artırıyoruz'

Bunun üzerine Yapı Kredi'nin ortağı UniCredit'in üst düzey yöneticisinin araya girdiğini dile getiren Orakçıoğlu, "İtalya'ya ihracatını yüzde 85 artıran bir firma olarak kredi verilmemiş olmasının arkasında Türk olmamız yatıyordu. Ama sıkıntıyı UniCredit çözdü, ilgili banka müdiresi de görevden alındı" diye konuştu. Engellerin bununla da bitmediğini ifade eden Orakçıoğlu, "Türk dekorasyon ekibimize Almanya vize vermedi, mağazanın açılışı gecikti. Madrid'de mağaza için kiraladığımız yerin mal sahibi, Türk olduğumuzu öğrenince 3 ay bizi oyaladı, 5 yıllık kirayı peşin istedi ama biz geri adım atmadık. Madrid'de daha iyi bir mağaza bulduk. Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde engellerle karşılaşıyoruz ama bu bizi yıldırmak bir yana daha da hırslandırıyor" diye konuştu.

Geçen yıl 600 milyon lira ciro yaptıklarını bu yıl ise hedeflerinin 750 milyon lira olduğunu dile getiren Orakçıoğlu, "Bu ciroyu yüzde 70 ihracat artışıyla gerçekleştireceğiz. 500 kişiye de ek istihdam sağlayacağız" dedi.