Gözaltında öldükten 1.5 yıl sonra görevine iade edildi

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, ihbar sonucu gözaltına alınan ve işkence sonucu yaşamını yaşamını yitirdiği iddia edilen öğretmen Gökhan Açıkkollu hakkında skandal bir karar verildi. GRİHAT’tan Bülent Ceyhan'ın haberine göre, işkenceye dayanamayan Gökhan Açıkkollu’nun, 1,5 yıl sonra suçsuz bulunup ‘pardon’ denilerek yeniden görevine iade edildiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet'te yer alan haber göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 13 gün gözaltında tutulduğu halde hiçbir ifadesi alınmayan, darp edilen, iki kez hastaneye kaldırılan Ümraniye Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin tarih öğretmeni Açıkkollu, İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde gördüğü muameleye dayanamayıp yaşamını yitirmişti. İddialara göre Gökhan Açıkkol’un gözaltında kafası duvara vuruldudu, tekme ile kaburgaları kırılarak döve döve öldürüldü. Gökhan Açıkkollu hainler mezarlığına gömülmek istenmiş, diyanete bağlı imamlar cenazeyi yıkamadığı gibi ‘hain’ olduğu gerekçesiyle cenaze namazını bile kıldırmamıştı.

İHBAR ÜZERİNE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarih öğretmeni Gökhan Açıkkollu (42), 15 Temmuz askeri darbe girişimi sonrası görevden uzaklaştırılan binlerce isimden biriydi. Bir ihbar üzerine ‘darbeci’ ve ‘terör örgütü üyesi’ olmak suçlamasıyla evini basan çok sayıda polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltı süresi boyunca yapılan rutin sağlık kontrollerinde, sürekli darp edildiğini, yüzlerce kez tokat ve tekme yediğini anlattı. Şeker ve panik atak rahatsızlıkları nedeniyle krizler geçirdi. İki kez komaya girdi hastaneye yatırıldı. Her seferinde yeniden nezarethaneye götürülerek kötü muameleye maruz bırakıldı. İlaçlarını almasına da izin verilmedi.

KALBİ İŞKENCEYE DAYANAMADI…

Gözaltında kaldığı 13. gün yaşadıklarına daha fazla dayanamayan öğretmen Açıkkollu’nun kalbi durdu. Genç öğretmene ilk müdahaleyi yine gözaltında bulunan Adli Tıp Kurumu Başkanı ve doktorları yaptı. Ancak yaşama döndürülemedi. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Prof. Şebnem Korur Fincancı, muayene belgelerine dayanarak hazırladığı raporda Açıkkollu’nun gördüğü işkence sonucu kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ailesi, Açıkkollu’nun öldüğünü İstanbul Adli Tıp Kurumu’na çağrıldığında öğrendi. Açıkkollu’ya yapılan kötü muamele burada da devam etti. Cenazenin hainler mezarlığına gömülmesi şartıyla verilebileceği söylendi. Oysa Açıkkollu hakkında bir yargılama olmadığı gibi tek kelime sorgusu bile yapılmamıştı.

İMAM, CENAZE NAMAZINI KILDIRMADI

Ailesi cenazeyi kendi imkanlarıyla ilaçladı ve kendi araçlarıyla memleketleri Konya’ya götürmek zorunda kaldı. Burada da Diyanet İşleri Bakanlığı’nın ‘hainlerin namazı kılınmayacak’ şeklindeki talimatı nedeniyle cami imamı cenaze namazını kıldırmadı. Son görevi yapmak da yine aile yakınlarına düşmüştü.

SKANDAL KARAR 1.5 YIL SONRA GELDİ

Açıkkollu’nun işkence sonucu öldürüldüğüne dair soruşturma süreci devam ederken skandal bir gelişme yaşandı. Açıkkollu'nun 1,5 yılın ardından suçsuz olduğuna karar varilerek görevine iade kararı aldı. 7 Şubat 2018 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı’nın E.2561776 sayılı öğretmenin Açıkkollu’nun göreve iade kararının, okul müdürü tarafından yine meslekten ihraç edilmiş olan Gökhan öğretmenin eşine tebliğ edildiği öğrenildi. Gökhan Açıkkollu’ya iadeyi itibar, hayatını kaybettikten 1,5 yıl sonra ‘pardon’ denilerek verilmiş oldu.