Tugay Komutanlığı’nda yangın

Refik Başkaya Cadesindekı 1’inci Mekanize Tugay Komutanlığı’nda bugün saat 18.00 sıralarında çıkan yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yangında alevler kısa sürede binanın çatı katını sararken, metrelerce yükselen alevler kilometrelerce uzaklıktan da fark edildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri geniş bir alana yayılan yangın söndürmek için çalaşımlarını sürdürürken, bu sırada dumandan etiklenenler ambulanslarla Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Söndürme çalışmaları devam ediyor.