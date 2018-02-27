Ölüm yıldönümde Erbakan’a saygısızlık

Milli Görüş’ün Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının 7’inci yılında anılırken, Ankara’da tepki çeken bir gelişme yaşandı.

‘Erbakan Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde Ankara’nın ana arterlerine asılan program afişleri, pankartları ve brandaları Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden kaldırılmaya çalışıldı. Başkent’in ana arterlerinden olan Konya Yolu üzerindeki afişler Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı güzergâhında kaldırılmaya çalışıldı. Olaya anında müdahale eden Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt, indirme işlemini durdurdu.

“KALDIRILMALARINA DAİR ‘TALİMATI GÖSTERİN’ DİYE SORDUK”

Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Avukat Fatih Beyazıt, Milli Gazete’ye olayı şöyle anlattı: “Haberi aldıktan sonra hemen Konya yoluna gittik. Biz ‘niçin bunları indiriyorsunuz, neye tahammül edemiyorsunuz’ diye sorduk. Zabıta personeli de ‘Amirlerimize sorun’ dediler. Araçta olan bir amir ‘Sizin izniniz var mı’ diye sordu. Biz de ‘iznimiz var, bu izin alınmıştır. Kaç gündür de bu bayraklar asılıdır. Bu bayrakların asılışının da ikinci günüdür’ dedik. Ellerinde kaldırılmalarına dair ‘talimatı gösterin’ diye sorduk. Onlar da bir şey gösteremediler. Daha sonda da Zabıta Daire Başkanıyla da görüştük. O da iznimizin olduğunu teyit etti. ‘Hangi gerekçeyle indiriyorsunuz’ diye ona da sorduk. O ise herhangi bir gerekçe sunamayarak, programdan sonra bayrakların indirilmediğini söyledi. Biz ise, programın daha bu akşam yapılacağını ifade ettik.”

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI: BAZI KENDİNİ BİLMEZLERİN İŞİ…

Olayın sosyal medyada duyulmasından sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Avukat Fatih Beyazıt’ı arayarak üzüntülerini iletti.

Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt, görüşmeyi şöyle anlattı: "Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, bizzat kendileri aradı. Konudan haberinin yeni olduğunu söyledi. Bunu bazı kendini bilmezlerin yaptığını ve en kısa sürede konuyla ilgilenip, süreci takip edeceğini ifade etti. Bu konuda en az bizim kadar üzgün olduğunu da bizlere aktardı.”