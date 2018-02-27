Aydınlardan Erdoğan hakkında suç duyurusu

Aralarında Baskın Oran, Oya Baydar, Ferhat Tunç, Hasan Cemal gibi isimlerinde yer aldığı bir grup aydın, sanatçı ve gazeteci, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında 'hakaret' ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Akademisyen, gazeteci ve sanatçılardan oluşan bir grup aydın, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun gerekçesinde Erdoğan'ın kendilerine "hain", "ahlaksız", "adi" gibi sıfatlarla hakaret etmesi gösterildi.

Şuç duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Afrin harekatına ilişkin, yurttaş ve seçmen sorumluluğumuzla Parlamentodaki bütün milletvekillerine 170 imzalı bir mektup göndermiş, bu harekatın ülkemiz ve halkımız için vahim sonuçları olacağını düşündüğümüzü ifade ederek, sorunların diyalogla, barış içinde çözülmesi dileğimizi iletmiştik. Ardından, Sayın Erdoğan’ın Çorum Parti konuşmasında ağır hakaretlerle başlattığı linç kampanyasının hedefi haline getirildik.

Aradan geçen sürede, o mektupta dile getirdiğimiz kaygılar ne yazık ki doğrulandı. Sınırlı kalacağı ifade edilmiş harekât, bizzat Cumhurbaşkanı’nın “Afrin’de fetih” ifadeleriyle, “sefer görev emri” hatırlatmalarıyla, müdahalenin ne kadar gerekiyorsa o kadar süreceği açıklamalarıyla genişledi ve ülkemiz Ortadoğu’da sonu belirsiz savaşın ortağı haline getirildi.

Rütbesi, sıfatı, konumu ne olursa olsun, hiç kimsenin kimseye hakaret etmeye ve konumundan yararlanarak hedef göstermeye hakkı olmadığını bir hukuksal ve ahlâki ilke olarak kayda geçirmek, yurttaşlık ve kişilik haklarımızı savunmak için buradayız. Bir süre önce, bizleri kitleler önünde “hain, ahlâksız, adî, soytarı” gibi sıfatlarla aşağılayan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz, yargının görevini yerine getirmesini bekliyoruz.

Ortak Dilekçe ile Suç Duyurusunda Bulunanlar:

Ayşe Erzan Silier / Ayşegül Akış (Devecioğlu) / Burhan Sönmez / F. Nesteren Davutoğlu / Ferhat Tunç / Gencay Gürsoy / Hacer Ansal / M. Cengiz Arın /

O. Gürhan Ertür / Oya Engin (Baydar)

Avukatları Aracılığı ile Başvuruda Bulunanlar:

Hasan Cemal ve A. Taner Akçam

28.01.2018 Tarihinde Suç Duyurusunda Bulunanlar:

Baskın Oran ve Şanar Yurdatapan