Şeker fabrikası için imza kampanyası

DHA - Afyonkarahisar Şeker Fabrikası'nın özelleştirme kapsamına alınmasının adından fabrika çalışanları tarafından fabrika önünde başlatılan imza kampanyası il merkezindeki PTT binası önünde devam etti. İşçiler, 'Fabrikamızın kapanmasını istemiyoruz', 'Gelin fabrikamız kapanmasın ve destek olun' diyerek halkı imza kampanyasına davet etti.



Şeker-İş Sendikası yöneticisi Mehmet Temur, fabrikalarının özelleştirilmesini ve kapanmasını istemediklerini söyledi. Temur, "Bugün burada toplanma sebebimiz milli değerimiz olan Afyon Şeker Fabrikamızın özelleştirilmemesi için imza kampanyası başlattık. İmza kampanyamıza Afyonkarahisar halkımızın katılımı oldukça iyi. Halkımız şeker fabrikamızın kapanmasını istemiyor. Sadece burada değil ilçelerimizde de imza kampanyalarımız devam ediyor. Fabrikamızın kapanmaması için ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Burada 4 saat içerisinde 2 bin imza topladık" dedi.



İşçi Hasan Üçağıl, fabrikalarının kapanmaması için imza kampanyasının devam edeceğini söyledi. Üçağıl, "Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı olduğumuzu tüm halkımıza duyurmak için imza kampanyamıza devam ediyoruz. İnşallah imza kampanyamızda başarılı olacağız. Şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi için elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. İlçelerimizin yanı sıra en az 30 ilde imza kampanyalarımız sürüyor. Afyonkarahisar halkımız da bu konuda çok duyarlı ve imza kampanyamıza destek veriyor. Fabrikamızın özelleştirilmesini istemiyoruz" diye konuştu.



Öğrenci Kadir Keskiner de kampanyaya destek verdiğini ve gelecek nesillere miras olacak şeker fabrikalarının kapatılmaması gerektiğini aktardı.