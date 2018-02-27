Derse 'Mehter marşı' ile girip 'Ölürüm Türkiyem’ ile çıkıyorlar

Samsun'da bulunan Şehit Ersan Sancı Anadolu Lisesi'nde derse giriş ve çıkış zili olarak 'Mehter marşı' ile 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı çalıyor.

Yaprak KOÇER- Gökhan İÇKİLLİ/LADİK (Samsun), (DHA)- Öğrenciler teneffüs ve derslere mehter takımının Hücum ve Fetih marşı ile giriyorlar.

Okul Müdürü Behzat Dikmen, öğrencilerde milli tarih şuuru oluşturmak istediklerini belirterek "Birçok okulda çeşitli müzikler çalınıyor. Biz farklı olalım. Bu müzik ile öğrencilerimize milli bilinç oluşturalım istedik. Hayatın her döneminde özellikle Türkiye'nin ateş çemberi ile çevrildiği bir dönemde çocuklarımızın vatan sevgisi ile dolu olmalarını istedik. Çocuklarımızdan da çok olumlu geri dönüş alıyoruz. Okulumun adı teröre karşı mücadele sırasında vatanı için can veren bir şehidimizin ismini taşıyor. Adını layıkıyla burada yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.