'Camiler genelev olarak kullanıldı' demişti... Flaş gelişme

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin (ÇOMÜ) radyosu Kampüs FM'e konuk olan ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın'ın camilerin genelev olarak kullanıldığı yönündeki açıklamalarını, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) CHP kontenjanından üyeleri RTÜK Başkanlığı'na şikayet etti.

RTÜK üyeleri İsmet Demirdöğen ile İlhan Taşçı, Akın'ın "Cumhuriyeti ve Atatürk Devrimlerini hedef aldığı" gerekçesiyle RTÜK Başkanlığı'na başvuruda bulundular.

ÇOMÜ Öğretim Üyesi Akın, söz konusu programda, "12 Haziran 1924. Camiler kapatılıyor, düşünebiliyor musunuz? Camiler satılıyor. Çok özür diliyorum, Çanakkale ve Bursa'da genelev olarak kullanılan camiler var. Ahır olarak kullanılan camiler var" demişti.