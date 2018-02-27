Erdoğan'ı ziyaret eden ünlülerden ortak karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dün doğum günü ziyareti gerçekleştirenler arasında yer alan oyuncu Hülya Koçyiğit, "Sayın Erdoğan, Zeytin Dalı operasyonu dolayısıyla göstermiş olduğumuz birlik ve beraberlik anlayışı için bizlere teşekkür etti. Hep beraber yakın bir tarihte Mehmetçiği ziyarete gitmeye karar verdik" dedi.

Orhan Gencebay, Ajda Pekkan, İbrahim Tatlıses, Yavuz Bingöl, Hülya Koçyiğit, Cengiz Kurtoğlu, Hasan Kaçan, Cemal Hünal, Kadir Çöpdemir, Sibel Can, Serdar Gökhan, Burak Hakkı, Demet Tuncer, Mehmet Bozdağ ve Osman Soykut'un da aralarında olduğu isimler dün doğum günü nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beylerbeyi Sarayı'nda ziyaret etti.

CAN: KONU ÖNCE SİGARADAN AÇILDI

Sabah gazetesinin haberine göre şarkıcı Sibel Can, ziyarette konuşulanlarla ilgili şunları söyledi: "Uzun bir seyahat öncesi Cumhurbaşkanımıza çok güzel bir moral vermek istedik. Gayet samimi ve çok sıcak bir ortam vardı. Sohbet o kadar güzeldi ki… Konu önce sigaradan açıldı. Sayın Erdoğan, Yavuz Bingöl ve Cengiz Kurtoğlu'na takıldı, onlara sigarayı bırakmalarını söyledi. Bunun için de Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş'u görevlendirdi. 'Bakın, Sibel hayatı boyunca hiç sigara içmedi' diye de söyledi. Zeytin Dalı operasyonunu da konuştuk. Kendisine, 'Halkımızla birlikte, tüm kalbimizle biz de operasyona destek veriyoruz' dedik."

KOÇYİĞİT: SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI YAPTIK

Oyuncu Hülya Koçyiğit ise şu bilgileri verdi: "Bir haftalık yolculuğa çıkacak olan Sayın Cumhurbaşkanımıza sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptık. Kendisine yolculuğu için güzel dileklerimizi sunduk. Sayın Erdoğan da Zeytin Dalı operasyonu dolayısıyla göstermiş olduğumuz birlik ve beraberlik anlayışı için bizlere teşekkür etti. Hep beraber yakın bir tarihte Mehmetçiği ziyarete gitmeye karar verdik."

Ziyarette yer alan isimlerden oyuncu Cemal Hünal ise "Cumhurbaşkanımızı çok sağlıklı ve dinç gördük. Kendisine bir ömür boyu sağlık ve mutluluk diledik. Hepimizle yakından ilgilendi. Görüşmemiz yaklaşık 45 dakika sürdü. Rol aldığımız 'Diriliş: Ertuğrul' dizisini bildiğini, hatta torunlarının diziyi takip ettiğini ancak kendisinin vakit bulup izleyemediğini söyledi. Çok yoğun bir programı var" dedi.

GENCEBAY: OLAĞANÜSTÜ GÖREVLERİ YAPMAK İÇİN DOĞDUĞUNA İNANIYORUM

Arabesk müziğin usta isimlerinden Orhan Gencebay, "Bugün Cumhurbaşkanımız'ın doğum gününü, sanatçı dostlarımızla hep beraber gönlümüzce kutladık. Önce kendisinden, kendilerine iyi bakmasını, iyi uyumasını, sakin ve sabırlı olmasını özellikle istiyoruz. Sağlığı önce kendisine, vatana, hepimize çok lazım. Kendilerinin 26 Şubat 1954 yılında 'Maksat vatansa gerisi teferruattır' diyerek olağanüstü görevleri yapmak için doğduğuna inanıyorum. Nice mutlu yıllara tüm sevdikleriyle, milyonlarca sevenleriyle ulaşmasını diliyor, doğum gününü en büyük sevgi ve saygıyla kutluyoruz" diye konuştu.

Türkücü Yavuz Bingöl de, "Hem Sayın Cumhurbaşkanımız'a nice nice uzun bir ömür dilemek için, hem ülkemizin içinden geçtiği şu dönemde birlik, beraberlik duygumuzu Reis'e hissettirmek, hem de ülkemizin, milletimizin, askerimizin ve zatı devletlerinin yanında olduğumuzu söylemek için yanına gittik. Çok mutlu oldu. 'Afrika ziyareti öncesi enerjimizi depoladık, hamdolsun' dedi" ifadelerini kullandı.

TATLISES: CUMHURBAŞKANIMIZ HEPİMİZİN ŞANSI, KIYMETİNİ BİLELİM

"Cumhurbaşkanımız'ın doğum günü sebebiyle yanında bulunma şerefine nail olduk" diyen oyuncu Burak Hakkı, "Allah, Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Kendisini böyle güler yüzlü ve kuvvetli görmek bizi çok mutlu etti. Bugün benim için çok özel bir gün" dedi.

İbrahim Tatlıses de, "Sayın Cumhurbaşkanımız hepimizin şansıdır, kıymetini bilelim. Allah ona uzun bir ömür nasip eylesin, onu başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.