Bakkaldan çocuklara cinsel istismar!

(DHA)- Denizli'nin Çal ilçesinde sahibi olduğu bakkal dükkanında iki çocuğu istismar etmekten tutuklanan, hakkında açılan dava sürerken gizlice kaydettiği çok sayıda çocuk istismarı görüntülerinin bulunduğu flash bellekler Antalya'nın Manavgat ilçesinde çöpten çıkan Halil Ablan (42), 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ablan hakkında çöpten çıkan görüntüler için de ayrı bir dava açılabileceği belirtildi.

Bakkal Halil Ablan, 2015 yılının Ağustos ayında alışverişe gelen iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmaktan jandarma tarafından gözaltına alındı. Sevk edildiği adliyede tutuklanan Halil Ablan hakkında, Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İSTİSMAR GÖRÜNTÜLERİ ÇÖPTEN ÇIKTI

Ablan'ın iki kız çocuğuna cinsel istismar suçundan yargılaması sürerken, 2016 yılının Aralık ayında Antalya'nın Manavgat ilçesinde kağıt toplayan Mehmet Türkan, çöp konteynerini karıştırırken içinde hard disk ve flash bellekler olan poşet buldu. Poşeti alan Türkan, hard diskleri bilgisayara bağlayarak inceledi. Çok sayıda çocuğa cinsel istismar görüntülerini bulan Türkan, polise gitti. Yapılan araştırmada görüntülerin Çal ilçesi Denizler Mahallesi'ndeki Halil Ablan'a ait olduğu belirlendi. Hard diskler ve flash bellekler incelenmek üzere Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Görüntülerde yer alan ve cinsel istismara uğrayan çocukların kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Görüntülerde yetişkin kadınların da bulunduğu kaydedildi.

GÖRÜNTÜLERDEN AYRI YARGILANACAK

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmaktan yangılandığı davada Halil Ablan'a toplam 15 yıl hapis cezası verdi. Çöpten çıkan cinsel istismar görüntüleriyle ilgili de Ablan hakkındaki soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Görüntülerdeki cinsel istismara uğrayan çocukların tespit edilip ifadelerinin alınmasının ardından Halil Ablan hakkında yeni bir dava açılabileceği kaydedildi.