Şeker fabrikalarının satışına karşı imza toplamaya OHAL engeli

TÜRKŞEKER'e ait 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi kararının ardından başlatılan imza kampanyası, Ankara'da OHAL engeliyle karşılaştı. Valilik, şehrin kalabalık yerlerinde Şeker-İş Sendikası'nın imza toplamak için stand kurma talebini reddetti.

Hürriyet'ten Aysel Alp'ın haberine göre, Şeker-İş Sendikası yetkilileri, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) 21 Şubat'ta ihale ilanına çıkmasının ardından, 22 Şubat Perşembe günü Ankara Valiliği'ne başvurdu.

CHP'li belediye başkanları şeker fabrikasına talip oldu

Sendika, şeker özelleştirmesinin iptali için pancar ekiminin yapıldığı 64 ilde başlayan imza kampanyasını Kızılay merkez, Yüksel Caddesi, Ulus, Sıhhiye gibi yerlere konulacak masalarda sürdürmek istedi. Ancak Ankara Valiliği OHAL gerekçesiyle sendikanın talebini kabul etmedi.

'Şeker fabrikalarına sahip çıkmak, Türkiye’ye sahip çıkmaktır'