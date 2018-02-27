27 Şubat 2018 11:02

Nevşin Mengü: Ağzının ortasına tokadı yediğin gibi...

Nevşin Mengü: Ağzının ortasına tokadı yediğin gibi...
AKP'nin kanalı Akit TV’deki 'Gün Başlıyor' programında 'sivil öldürme listesi' açıklayan sunucuya sosyal medyada çok sayıda tepki mesajı atıldı.
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Akit TV’nin sabah programı “Gün Başlıyor”un sunucusu Ahmet Keser, "Sivil öldürecek olsak Cihangir, Nişantaşı, Etiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden başlarız" derken, bu sözler büyük tepki çekti.

Akit TV sunucusu: Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarızAkit TV sunucusu: Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız

 

Keser'e sosyal medyada çok sayıda tepki mesajı atılırken, bu isimlerden biri de Nevşin Mengü oldu.

 Mengü, Keser'in açıklamalarının yer aldığı haberi, "Ağzının ortasına tokadı yediğin gibi geri dönersin" notuyla paylaştı.

  

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