Nevşin Mengü: Ağzının ortasına tokadı yediğin gibi...

Akit TV’nin sabah programı “Gün Başlıyor”un sunucusu Ahmet Keser, "Sivil öldürecek olsak Cihangir, Nişantaşı, Etiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden başlarız" derken, bu sözler büyük tepki çekti.

Akit TV sunucusu: Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız

Keser'e sosyal medyada çok sayıda tepki mesajı atılırken, bu isimlerden biri de Nevşin Mengü oldu.

Mengü, Keser'in açıklamalarının yer aldığı haberi, "Ağzının ortasına tokadı yediğin gibi geri dönersin" notuyla paylaştı.