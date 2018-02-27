Necmettin Erbakan ölüm yıl dönümünde anılıyor

İşte Necmettin Erbakan’ın hayatı



Necmettin Erbakan, 29 Ekim 1926'da Sinop'ta dünyaya geldi. Eğitim hayatına Kayseri'de başladı, ancak babasının iş tayini nedeniyle Trabzon'da sürdürdü. 1937'de orta okulu İstanbul Erkek Lisesi'nde birinci olarak tamamladı. Üniversiteye sınavsız giriş hakkı olmasına rağmen sınavla girmeyi tercih eden Erbakan, İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazandı ve dönem öğrencileri arasında Süleyman Demirel ve Turgut Özal da bulunmaktaydı. 1948'de üniversite eğitimini tamamladı.

1948-1951 yılları arasında Motorlar Kürsüsü'nde asistan olarak görev yapan Erbakan, bir süre boyunca motor dersleri verdi. 1951'de üniversitesi tarafından Almanya'daki Aachen Teknik Üniversitesi'ne doktorasını yapması için gönderildi ve doktorasını burada tamamladı.

Alman ordusu için çalışmalar yapan DVL Araştırma Merkezi'nde Prof. Dr. Schmidt ile çalışmalar sürdürdü, Alman üniversitelerinde doktorasını tamamladı.

1953 tarihinde doçentlik ünvanı için sınava girmek üzere Türkiye'ye döndü ve 1954'te henüz 27 yaşındayken İstanbul Teknik Üniversitesi'nde doçent oldu. Doçentliğinin ardından yeniden Almanya'ya giderek Deutz fabrikalarında görev yaptı.

1956-1963 yılları arasında 200 ortaklı ilk yerli motoru üretecek olan Gümüş Motor'u kurdu ve ilk yerli motor üretimini gerçekleştirdi. 1965 yılında 39 yaşındayken profesör oldu. 1967'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde Genel Sekreterliği görevine seçildi.

Genel Sektererlik yıllarında büyük sanayici ve tüccarlara karşı Anadolu tüccar ve küçük sanayicilerini savunmasıyla dikkati üzerine topladı. 25 Mayıs 1969'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne genel başkan olarak seçildi ancak Adalet Partisi hükümetinin seçimleri iptal etmesiyle 8 Ağustos 1969'da başkanlıktan ayrıldı.

17 Ocak 1970'te 17 arkadaşı ile birlikte Milli Nizam Partisi'ni kurdu ancak 12 Mart 1971'de gerçekleşen Askeri Müdahale ile partisi mahkeme tarafından " 20 Mayıs 1971'de Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı.



Erbakan, partinin kapatılmasından sonra İsviçre'ye gitti ve 1973 Türkiey Genel Seçimleri'nden önce yeniden Türkiye'ye döndü. 11 Ekim 1972'de kapatılan Milli Nizam Partisi kadrosuyla Milli Selamet Partisi'ni kurdu. Partisi 14 Ekim 1973 seçimlerinde %12 oy alarak 48 milletvekili ile meclise girdi.

Seçimlerin hemen ardından dönemin Cumhuriyet Halk Partisi lideri Bülent Ecevit ile yapılan ortak çalışmalarla CHP - MSP koalisyon hükümeti kuruldu. Koalisyon hükümetinde devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev aldı.

Kıbrıs sorunun ortaya çıkmasıyla Kıbrıs Harekatı'nı savundu, ancak Ecevit'in harekatın ardından adayı tamamen ele geçirme fikriyle ters düştü. 17 Eylül 1974'te koalisyon hükümeti dağıldı.

6 Eylül 1987 halk oylamasıyla yeniden siyasete dönüş yaptı ve 11 Ekim 1987'de Refah Partisi genel başkanı seçildi.

5 yıllık siyasi yasağı 2003'ün Şubat ayında sona erdi ve 11 Mayıs 2003'te Saadet Partisi genel başkanı olarak göreve başladı. 3 Aralık 2003'te hakkında verilen hapis cezası Yargıtay tarafından onaylandı ve 30 Ocak 2004'te Saadet Partisi genel başkanlığı görevinden ve parti üyeliğinden ayrıldı.

NECMETTİN ERBAKAN NE ZAMAN ÖLDÜ?

Necmettin Erbakan, 19 Ocak 2011'de ayağında çıkan damar iltihabı nedeniyle hastanede yoğun bakıma alındı. Kısa bir süre sonra solunum ve kalp yetmezliği sebebiyle uygulanan tüm tedavi ve müdahalelere rağmen kalp, çoklu organ yetmezliği ve solunum yetmezliği nedeniyle 27 Şubat 2011'de yaşam faaliyetlerini yitirerek komaya girmiş, aynı gün saat 11:40'ta ise hayatını kaybetmiştir.