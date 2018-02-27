İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı!

İstanbul'da aylardır beklenen kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Silivri'de sabah saatlerinde yağmaya başlayan karın gün içinde kent merkezine kadar inmesi bekleniyor.

BUZLANMA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Kar yağışının yerini soğuk bir havaya bırakarak terk etmesi beklenmektedir. İstanbul'da Çarşamba gecesi, Perşembe günü ve Cuma sabah saatlerine kadar hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi beklendiğinden buzlanma don olayı meydana geleceğinden trafik de meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.