Söz konusu sivillerin Afrin ve çevresindeki köylere yerleştirildiği bildirildi. Meskun mahal savaşında sivilleri kendisine barikat olarak kullanacak olan teröristler, siviller üzerinden propaganda yapmayı hedefliyor. Öte yandan terör örgütü silah zoruyla getirdiği sivillerin yanı sıra kentten ayrılmasına izin vermediği Afrinli sivillere de ilçenin merkezinde hendekler kazdırıp savunma duvarları ördürüyor. Sivilleri canlı kalkan ve barikat olarak kullanan ve bununla yetinmeyen PKK/PYD, muhtemel bir şehir çatışmasında şehir halkının kendisi için savaşması için de baskı yapıyor. (Yeni Şafak)
27 Şubat 2018 09:21
PKK'dan sivil barikat! 30 bin kişi...
PKK/PYD, Afrin'e sıkıştıkça siviller üzerinden dünya kamuoyunda algı oluşturma taktiğine yenilerini ekliyor. TSK ve ÖSO'dan kaçarken sivilleri de zorla beraberinde götüren teröristlerin, bu yolla köylerden 30 bin sivili topladığı öğrenildi.
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