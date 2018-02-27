Orgeneral Ümit Dündar, darbe gecesini anlattı

Dündar ifadesinde, İstanbul’da saat 03.00’ten itibaren darbeye teşebbüs hareketlerinin başarılı olamayacağının anlaşılmaya başlandığını söyledi.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, eski EDOK komutanı Metin İyidil’in de aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı davanın dünkü duruşmasında savcılık esasa ilişkin mütalaasını sundu. Savcılık, İyidil için ‘anayasal düzeni ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Duruşmada, Genelkurmay 2. Başkanı Dündar’ın 9 Şubat tarihinde yapılan ara duruşmada tanık olarak ifade verdiği anlaşıldı. Dündar ifadesinde özetle şunları belirtti:

“Darbe teşebbüsü, akşam saatlerinde başladığı andan itibaren ben bağlı olan ordu komutanlığım ile birlikte anayasal düzenin yanında yer alarak Cumhurbaşkanı’nın, Meclis’in ve Anayasal merci ve makamlarının yanında yer aldım. Bu şekilde faaliyete başladıktan sonra da saat 00.50 sıralarında ulusal kanallardan kamuoyuna bu yöndeki halimizi duyurduk. Benim bu duyurmamdan sonra birçok askeri yetkili tarafımdan irtibata geçmişti, zaten o gün Kara Kuvvetleri yapılanmasında da görevi başında en yüksek rütbeli subay olarak ben kalmıştım. Belirttiğim tarihte ihtilale teşebbüsün başarı sağlayıp sağlamayacağı henüz belli olmadı.



Erken saatlerden itibaren de ihtilale teşebbüsün başarı sağlayamayacağının anlaşıldığı saatlerden sonra da birçok üst rütbeli subay tarafımı aradı, şahsi kanaatim olarak İstanbul’da saat 03.00’ten itibaren darbeye teşebbüs hareketlerinin başarılı olamayacağı anlaşılmaya başlandı.

Ben o gece dosyanızın sanıklarından sadece Metin İyidil ile saatini tam olarak hatırlamamakla birlikte 16 Temmuz sabah saatlerinde ilk kez Metin İyidil’in beni araması ile görüştüm. Metin İyidil bana Polatlı’da görevli general Osman Ünlü’nün 4 Kolordu’ya gittiğini, darbeci komutan olarak 4. Kolordu Komutanlığı’nı üstlenmek istediğini, kendisiyle görüşerek Osman Ünlü’yü bundan vazgeçirdiğini söyledi. Ancak hiçbir şekilde ben kendisine bir talimat vermedim, her defasında Metin İyidil beni arayarak ‘Etimesgut’a gidiyorum, tankların çıkmasını engelleyeceğim’ gibi sözler söyledi. Metin İyidil’in veyahut Yıldırım Güvenç’in de darbeyi bastırmak için herhangi bir birliğin intikali hususunda teklifi olmamıştır.”