Eğitimde gelinen nokta... Bakanlıktan okullara Kudüs talimatı!

Milli Eğitim Bakanlığı ülke genelinde Kudüs konulu etkinliklere başlama kararı aldı.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, Kudüs’ün “İslam Dünyası Başkenti” olarak ilan edildiğini belirten MEB, bütün derslerde Kudüs konusunun işlenerek öğrencilere bu konuda performans ödevleri verilmesini istedi. Bakanlık liseler arasında mektup yarışmaları, tiyatro etkinlikleri, sohbet ve söyleşi düzenlenmesi, sinevizyon ve fotoğraf sergileri oluşturulması, sınıf panoları hazırlanması ve il genelinde sempozyumlar düzenleyerek velilere de izlettirilmesi talimatı verdi.

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından bütün illere gönderilen yazı ile 2018 yılı boyunca il genelinde, okullarda ve tüm derslerde Kudüs konulu etkinlikler düzenlenmesi talimatı verildi. Bakanlık planlanan faaliyetlerin kontrolü için 15 Haziran 2018’e kadar listelerin genel müdürlüğe gönderilmesini istedi.

Ödevimiz Kudüs

Bakanlık il milli eğitim müdürlüklerine şehir genelinden, okullara, oradan da sınıf panolarına kadar uzanan 10 başlıkta faaliyet planı gönderdi. MEB, tarih ve coğrafya dersleri başta olmak üzere bütün derslerde öğretmenler tarafından öğrencilere “Kudüs’ün tarihteki yeri ve önemi” konusunun anlatılması talimatı verdi. Bu kapsamda il genelinde “Dünden bugüne Kudüs” sempozyumları düzenlenmesini isteyen bakanlık, lise öğrencileri arasında “Kudüs’e mektup” konulu yarışmalar düzenlenmesini ve dereceye giren mektupların okunacağı programların organize edilmesini istedi.

Bakanlığın Kudüs talimatı öğrencilerin ödevlerine kadar uzandı.