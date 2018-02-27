Erdoğan için 40 bin ağaç kesildi; halkı jandarma engelledi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te yapım çalışmalarına başlanan yazlık sarayı için kesilen on binlerce ağacı protesto etmek isteyen yurttaşlar jandarma tarafından engellendi

Birgün'ün haberine göre AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Marmaris'in Okluk Koyu'nda yapımına başlanan yazlık sarayının yol genişletme çalışmasında kesilen binlerce ağaca karşı harekete geçen halk jandarma tarafından engellendi.

40 bine yakın çam ve sığla ağacı kesildi!

Köylülerin ifadesine göre 40 bine yakın çam ve sığla ağacının kesildiği bölgede Birleşik Haziran Hareketi Marmaris Meclisi ve Marmaris Kent Konseyi çağrısıyla çok sayıda yurttaş ve Sivil Toplum Kuruluşu'nun katılımıyla bir basın açıklaması gerçekleştirilmek istendi. Otobüsler ile ağaç katliamının yaşandığı bölgeye ulaşmaya çalışan yurttaşlara jandarma tarafından yol üzerinde çokça kez GBT uygulaması yapılmasının yanı sıra otobüs firmalarına da para cezası kesildi.

Orman yolunda tekrar jandarma engeli

Alana ulaşmak üzere tekrar otobüsler ile yola çıkan yurttaşların önü orman yoluna koyulan kamyonlar ile jandarma tarafından tekrar kesildi. Basın açıklamasının Valilik tarafından yasaklandığını ifade eden jandarma otobüsün içinde dahi basın açıklaması gerçekleştirilemeyeceğini belirtti. Ağaç katliamını yerinde incelemek isteyen halk geri dönmek durumunda kaldı.

"Geri adım atmak yok!"

Yaşananların ardından açıklama gerçekleştiren Birleşik Haziran Hareketi Marmaris Meclisi yaşanan hukuksuz uygulamaların kendilerini yıldıramayacağını ifade ederek, "Durumun takipçisi olacağız. Geri adım atmak yok!" dedi.