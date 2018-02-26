26 Şubat 2018 22:14

Cezaevi firarisi tutuklandı

Cezaevi firarisi tutuklandı
VAN’ın Erciş ilçesinde, ‘Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama’ suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T. (34), polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
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DHA - Mahkemeye sevk edilen cezaevi firarisi E.T, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklarak cezaevine gönderildi.

Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonucunda Adnan Menderes Mahallesi’nde bulunan ve hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T’yi evinde yakalayalarak gözaltına andı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen E.T, buradaki işlemlerinin ardınan mahkemeye sevk edildi. Cezaevi firarisi E.T tutuklanarak Erciş A tipi kapalı cezaevine gönderildi.

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