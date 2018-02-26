Cezaevi firarisi tutuklandı

DHA - Mahkemeye sevk edilen cezaevi firarisi E.T, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklarak cezaevine gönderildi.
Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonucunda Adnan Menderes Mahallesi’nde bulunan ve hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T’yi evinde yakalayalarak gözaltına andı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen E.T, buradaki işlemlerinin ardınan mahkemeye sevk edildi. Cezaevi firarisi E.T tutuklanarak Erciş A tipi kapalı cezaevine gönderildi.