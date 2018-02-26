Recep Akdağ'dan çocuğa cinsel istismar açıklaması

Cezaların bir kısmının ağırlaştırılması konusunda biz bakan arkadaşlar olarak mutabıkız.

Koruyucu, önleyici faaliyetleri geliştirmek için gayret gösteriyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız eğitimlerini çok daha yoğunlaştıracak. Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile beraber riskli grupların eğitilmesini öne alarak, bu eğitimleri 2018 yılı içinde ciddi ölçüde yoğunlaştıracağız.

Kamuoyunun bu konudaki duyarlılığı önemli. Bu kanunu yaparken de muhalefet ve basınla bir araya geleceğiz. 10 günlük süre içinde bu çalışmayı bitireceğiz.

Cinsel istismar davalarında Adalet Bakanlığı verilerine göre bir düşme söz konusu. Çocuklara yönelik cinsel istismar davaları yıllar itibarıyla şöyle: 2014'te 20 bin 474, 2015 yılında 18 bin 825, 2016'a 14 bin 635 ve 2017 yılında 14 bin 394.