Okulda baz istasyonu isyanı; çocuklarını göndermediler

Balıkesir’in, Burhaniye ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki bin 61 haneli Kızıklı Mahallesi’nde 215 öğrencinin eğitim gördüğü ortaokula 20 metre mesafeye yeni kurulmaya başlanan bir GSM şirketine ait baz istasyonu velilerin tepkisini çekti. Geçen hafta okul bahçesinde toplanan veliler, öğrencilerin sağlıklarının tehlike altında olduğunu söyleyerek, baz istasyonun başka bir yere taşınmasını istedi. Baz istasyonunun kaldırılmaması nedeniyle veliler bugün çocuklarını okula göndermedi.

Kızıklı Mahalle Muhtarı Ahmet Sezer, okulun yanına kurulan baz istasyonu yüzünden velilerin çocuklarını okula göndermediğini belirterek, “Buradan yetkilileri duyarlı olmaya davet ediyorum. Bir an önce bu baz istasyonu okulun yanından kaldırılmalıdır. Vatandaşlar bu duruma büyük tepki gösteriyor. Bu iş bir an önce çözülmelidir. Yoksa bu öğrenciler sınıfta kalıp, bir yılları heba olacak” dedi.

‘Okulumuzun yanı başında baz istasyonu istemiyoruz’

Okulda kantin işletmecisi Hayriye Cuca, “Öğrenciler okulda olmadığı için kantinde kimse yok. Bu olay ne zaman biter bilemiyorum. Bu sessizlik hiç iyi değil. Baz istasyonu okulun yanından kalksın. Öğrenciler okula gelsin” diye konuştu.

Çocuğunu okula göndermeye öğrenci velisi Sezai Eren ise, “Bugün çocuklarımız okula gelmedi. Okulumuz bomboş. Çocuklarımız derslerinden geri kalmasın. Bu şekilde yarışamazlar. Bir çözüm bulunsun” diye konuştu.