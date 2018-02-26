Çocuk istismarından yargılanan görevliye 571 yıl hapis

Yatılı okulda kalan çocukları istismar eden okul hizmetlisi, 571 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde Gerger İmam Hatip Lisesi yurdunda kalan 18 çocuğun Şubat 2017 tarihinde cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıkmıştı. Öğrenci yurdunda hizmetli olarak çalışan Mehmet Sait G., 2 yıl boyunca, yurtta kalan çocukları istismar etitği suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı.



2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 8. duruşmasında mahkeme heyeti davayı karara bağladı. Mahkeme heyeti mağdur 18 çocuk için sanığa ayrı ayrı ceza verdi. Sanık, ‘Cinsel İstismar’, ‘Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakmak’, ‘Müstehcenlik’, ‘Tehdit’ ve ‘Şantaj’ suçlarından yargılandı. Sanık Mehmet Sait G.’nin “Çocukların Cinsel İstismarı” suçundan, her bir mağdur için 50 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına, TCK’nin 61/7. maddesi uyarınca ceza miktarı 30 yılı aşamayacağından sanığın neticeten 30 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.



Mağdurların her biri için ‘cinsel istismar’ suçundan 30 yıl hapis cezası alan sanık diğer suçlar kapsamında değişik oranlarda ceza aldı. Sanık toplamda 571 yıl 11 ay 25 gün hapis cezası alırken 8 bin 100 TL de idari para cezasına çarptırıldı. (MA)