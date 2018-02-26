Türkiye'yi sarsan cinayetle ilgili flaş gelişme

Alınan bilgiye göre, ilçenin kırsal Hüseyinbeşeler Mahallesi'nde 20 Şubat'ta zanlı Ali Saral tarafından tüfekle ateş etmesi sonucu annesi ve 2 kardeşi ölen, kendisi de yaralanan, Saral'ın sevdiği Çetinkaya (18), tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti.

Çetinkaya'nın cenazesinin Hüseyinbeşeler Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan olayda yaralanan genç kızın 2 yaşındaki kardeşi Yasin Çetinkaya ile komşusu Bayram Eren ve oğlu Murat Eren'in tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Havran ilçesinde 20 Şubat'ta Ali Saral (26), Gülşen Çetinkaya'yı (18) kendisine vermedikleri için aralarında yaklaşık 2 yıldır husumet bulunan ailenin evine gitmiş ve kızın annesi Melike ile kardeşleri Ebru ve Tuncay Çetinkaya'yı tüfekle ateş ederek öldürmüştü. Saldırgan, Gülşen Çetinkaya ve diğer kardeşi Yasin Çetinkaya (2) ile komşuları Bayram Eren ve oğlu Murat Eren'i yaralamıştı.

Olay yerinden yaya olarak kaçtıktan sonra ahırda yakalanan Saral, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.