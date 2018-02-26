İlkokul müdüründen kız öğrencilere taciz skandalı

DHA - İlçenin Meydan Mahallesi'nde bulunan ilkokulda eğitim- öğretim gören bazı kız çocukları, ailelerine, okul müdürü M.D.'nin farklı tarihlerde kendilerini makam odasına çağırıp, kapıyı kilitledikten sonra özel bölgelerine dokunduğunu anlattı. Bunun üzerine aileler, durumu polise ve savcılığa bildirdi.

Ailelerin ihbarıyla harekete geçen polis, M.D.'yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan ve adliyeye sevk edilen M.D., sevk edildiği mahkemece 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı. Suçlamayı kabul etmediği belirtilen M.D. hakkında, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından soruşturma başlatıldı.