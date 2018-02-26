FETÖ'den Bylock benzeri yeni haberleşme sistemi

Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ, (DHA)- Tekirdağ'da polis, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişiminin ardından yeniden oluşturduğu hücre evlerine düzenlediği operasyonlarda 42 kişiyi gözaltına aldı.

Evlerde yüklü miktarda para, sahte kimlikler ve can yelekleri ele geçirildi. Polis, örgütün 'ByLock' benzeri yeni bir iletişim programını da kullandıklarını ortaya çıkardı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'nün güncel faaliyetlerini tespiti amacıyla istihbarat çalışması yaptı. Çalışmada, örgütün küçülerek yapılanmasını sürdürdüğü ve Tekirdağ'a yeni 'il abileri', 'ilçe abileri', eğitim danışmanları' atadığı belirlenerek, bu kişiler takibe alındı. Yapılan çalışmalarda, örgütün yönetici pozisyonundaki üyelerinin, adli soruşturma kapsamında kaçak olarak yaşayan örgüt üyelerinin saklanmaları için, 'gaybubet' ve 'hijyen evleri' oluşturduğu ve bu evlerde yaşayanların da ihtiyaçlarını karşıladığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen 11 hücre evine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, haklarında arama kararı ve bulunan ve firari konumda olanlar ile yurt dışına kaçmak için hazırlık yapanla 2'si kadın 4 kişinin de bulunduğu 42 şüpheli yakalandı. Adreslerinde bulunmayan 17 kişinin ise aranmasına devam ediliyor.

Operasyon düzenlenen ve 42 kişinin gözaltına alındığı hücre evlerinde yapılan aramalarda ise yüklü miktarda nakit para, sahte kimlikler, sahte belgeler yapmak için mühür ve can yelekleri de bulunurken, örgüt üyelerinin dijital verileri ve suç unsuru oluşturan paralar ile belgeleri tuvalet kağıdı rulosu ile Kuran'ı Kerim sayfaları arasına gizledikleri saptandı.,

YENİ HABERLEŞME SİSTEMİ

Tekirdağ polisi, hücre evlerinde ele geçirilen dijital malzemeler üzerinde yaptığı incelemede yeni bir haberleşme sistemini ortaya çıkardı. Örgütün 'ByLock' benzeri internet veri tabanına sahip yeni bir iletişim programı kullandıkları belirlendi.

FETÖ üyelerinin saklandıkları evlerde, elektrik, su, doğalgaz gibi abonelikleri üçüncü sahısların üzerinden yaptırdıkları da tespit edildi. Gözaltına alınan 42 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.