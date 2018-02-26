26 Şubat 2018 15:26

Genelkurmay Başkanı Akar kritik noktada

Genelkurmay Başkanı Akar kritik noktada
Gelen son dakika haberine göre, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Hatay'daki askerleri ziyaret etti.
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