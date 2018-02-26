Üniversiteli Sinem cinayeti davasında yeni gelişme

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Sinem Yurdanur, 2010 yılı Temmuz ayında sınava girmek için ailesinin yaşadığı İstanbul Çatalca'dan İnegöl'e geldi. Ancak genç kızdan bir daha haber alınamadı. 2013 yılında Sinem Yurdanur'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayet, Yurdanur'un sevgilisi Emrah Kaya'nın, olaydan sonra dahil olduğu bir suç örgütüne yapılan operasyon sırasında, yakalanacağını anlayınca evinde intihar etmesiyle ortaya çıktı. Kaya'nın intiharının ardından arkadaşı Rıfat Alimhan, vicdan azabına dayanamadığını söyleyip, cinayeti polise itiraf etti.

Araştırmalarını sürdüren polis, Alimhan'ın ifadeleri doğrultusunda, Sinem Yurdanur'un, İnegöl'ün Çayyakan köyü Boğazova mevkiinde uçurumun kenarında battaniyeye sarılı kemiklerini buldu. Yurdanur'un kemikleri, DNA testinin ardından İstanbul Çatalca'da toprağa verildi. Olayla ilgili Emrah Kaya'nın arkadaşları Erdal Güneş ve Rıfat Alimhan, gözaltına alınıp, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İnegöl Cumhuriyet Savcılığı'nın olayla ilgili soruşturma sonucunda, şüpheliler Rıfat Alimhan ve 'Hanım Ağa çetesi' davasından ömür boyu hapis cezası alan Erdal Güneş hakkında, 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bir yıl süren davada, mahkeme heyeti, sanıklar Erdal Güneş ve Rıfat Alimhan'a 'suç delillerini gizlemek'ten 3'er yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, Alimhan'ın cezasını, genç kızın cesedinin yerini gösterdiği için 8 ay 12 güne indirdi.

Yapılan itiraz sonucu, Yargıtay verilen hapis cezalarını, sanıkların, Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan değil, 'suç delillerini saklamak' suçundan tekrar yargılanmaları için bozdu.