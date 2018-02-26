FETÖ soruşturmasında 42 asker tutuklandı

Ümit TÜRK / İSTANBUL, (DHA) Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 'nün mahrem imamları ile ankesörlü telefon üzerinden irtibat kurdukları tespit edilen ve terör örgütünün TSK içindeki kripto üyeleri oldukları iddiasıyla gözaltı alınan askerlerden 42'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe, “Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 74 şüphelinin emniyetteki işlemeleri devam ederken diğer 48 şüphelinin aranması ise sürüyor.

106'SI MUVAZZAF 170 ASKER…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul dahil olmak üzere 38 farklı ilde aynı anda operasyon başlatılmış, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde Kara, Hava, Deniz ve Jandarma Genel Komutanlıkları'nda farklı rütbelerde görevli 106'sı muvazzaf, 10'u emekli, 44'ü ihraç, 3'ü istifa 7'si ise ilişiği kesilen öğrenci asker olmak üzere 170 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı. 122 şüpheli gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

BYLOCK YERİNE ANKESÖRLÜ TELEFON

Soruşturma kapsamında örgüt üyesi oldukları iddia edilen söz konusu şüphelilerin deşifre olmamak adına örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock'u kullanmadıkları bunun yerine ankesörlü telefonlardan iletişime geçtikleri iddia edildi.

TALİMATLARI ÖRGÜT 'ABİ'LERİNDEN ANKESÖRLÜ TELEFONDAN ALDIKLARI İDDİA EDİLDİ

Yapılan incelemelerde askeri personellerden sorumlu olan ve örgütsel olarak “abi-imam" tabir edilen yönetici düzeyindeki kişilerin kamuya açık market, büfe, lokanta gibi işletmelerde bulunan bulunan sabit (kontörlü) hatları kullanarak sorumlusu olduğu “öğrenci" tabir edilen askeri personellere talimat vermek veya örgütsel toplantıya çağırmak amacıyla aradığı, aramanın tek yönlü olduğu, sadece sorumlu şahsın arama yaptığı ifade edildi.

EN ÇOK ARAMA YAPILAN ANKESÖRLÜ TELEFON ÜSKÜDAR KISIKLI'DAN…

İstanbul'da bu amaçla Üsküdar Kısıklı'da bulunan bir iş yerindeki hattan 264 askeri personelle irtibat kurulduğu, bu kişilerden 94'ü hakkında darbe girişimine katıldıkları veya örgütsel faaliyet yürüttükleri için daha önceden işlem yapıldığı kaydedildi.