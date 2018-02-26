Aladağ'da çocuklarını kaybeden aileler: Erdoğan'ın vicdanı rahat mı?

Adana'nın Aladağ ilçesinde, 11'i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 öğrencinin de yaralandığı, Süleymancılar cemaatine ait kız yurdu yangını faciasıyla ilgili haklarında 15'er yıla kadar hapis cezası istenen, 2'si tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Duruşma öncesi konuşan bir anne, "Niye bizim çocuklarımızın suçlularını bırakıyorlar? Savcılara soruyorum bu evlatlar kendilerinin olsa ne yaparlar? bu kadar mı ucuz, basit bizim evlatlarımız. Acaba vicdanları rahat uyuyabiliyorlar mı, o savcı, hakim, devlet, cumhurbaşkanı?" diye konuştu.

Aladağ'da, 29 Kasım 2016 tarihinde, ortaokulda okuyan kız öğrencilerin kaldığı Süleymancılar cemaatine ait yurtta, elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıkan yangında; eğitmen Fatma Canatan, yurt müdürü Cumali Genç'in kızı Sare Betül Genç, 8'inci sınıf öğrencileri Sema Nur Aydoğdu, Zeliha Avcı, Sevim Köylü, 7'nci sınıf öğrencileri Gamze Bagir, Sümeyye Yetim, İlknur Maden, 6'ncı sınıf öğrencisi Nurgül Pertlek ile 5'inci sınıf öğrencileri Bahtınur Baş, Tuğba Aydoğdu ve Cennet Karataş yaşamını yitirdi.

5'İ TAHLİYE EDİLDİ, SANIK SAYISI 14'E ÇIKTI

Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yurt yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, kızını kaybeden yurt müdürü Cumali Genç, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur ile dernek yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç ve yurt çalışanı Mahmut Deniz tutuklandı. Ara duruşmalarda sanıklardan Ramazan Dede, Ramazan Keleş, Mahir Kılıç, Mustafa Öztaş ve Mahmut Deniz tahliye edildi. Yurt müdürü Cumali Genç ile Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur'un ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Haklarında soruşturma izni verilen memurların da yargılanmalarına başlanmasıyla sanık sayısı, 14'e yükseldi. 12 kişiye mezar olan yurt ise yıkıldı.

SANIKLAR, HAKİM KARŞISINDA

Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde, bugün görülen davanın 5'inci celsesine ölen ve yaralanan çocukların ailelerinin yanı sıra CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, Adana Baro Başkanı Veli Küçük, Eğitim- Sen Genel Başkanı Feray Aydoğan ile Sosyal Haklar Derneği üyeleri de izleyici olarak katıldı.

"CUMHURBAŞKANI'NIN VİCDANI RAHAT MI?"

Duruşma öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan bir anne, "Adaletsizlik bu. Niye bizim çocuklarımızın suçlularını bırakıyorlar? Savcılara soruyorum bu evlatlar kendilerinin olsa ne yaparlar? bu kadar mı ucuz, basit bizim evlatlarımız. Acaba vicdanları rahat uyuyabiliyorlar mı, o savcı, hakim, devlet, cumhurbaşkanı? Geçmiş olsun demeye gelmediler. Cumhurbaşkanımız ile hanımı gelecek oldu, hanımı bile gelmedi 'geçmiş olsun vatandaşlarım' demedi. Adalet olmazsa Türkiye olmaz" diye konuştu.

"ALADAĞ DAVASI MEMLEKET DAVASIDIR"

Duruşmaya girmeden önce konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan şu ifadeleri kullandı;

"Aladağ'dayız.Aladağ davası,memleket davasıdır. Aladağ davası Türkiye davasıdır. Ülkenin her yerinde cemaatlere, karanlığa teslim edilen yüzbinlerce çocuğun sessiz çığlığına ses olma davasıdır.En az 1 milyon çocuk MEB'nın dini yapılarla yaptığı protokoller,kamu kaynaklarının,bizlere,halka ait kamu arazilerinin çıkarılan yasa ve yönetmeliklerle dini yapılara aktarılması sonucunda cemaat yapılarına terk edilmiştir. Aladağ davası kamusal ve laik eğitimin yok edilmesinin en somut halidir.Aladağ'da bir tane olan devlet yurdu yıkılmış, muhtar,ilçe milli eğitim müdürü ve yurt müdürünün iş birliği,aileleri evlerine giderek,òrgutlü bir şekilde cemaat yurduna yonlendirmıştir.Bu ülkenin muhtarı,bu ülkenin ilçe milli eğitim müdürü,yetkililer tüm yetkisini ve gücünü devlet yurdunu yaşatmak yerine,cemaat yurdunu yaşatmak ve güçlendirmek için kullanmıştır. Ve Aladağ şu anda ülkenin her yerinde yüzlerce cemaat yurdundan yalnızca bir tanesidir.Laik ve kamusal eğitim mücadelesi vazgeçilmezimızdir.Çocuklarımız,öğrencilerimiz için,okullarimız, geleceğimiz için laikliğe, kamusal eğitime sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Güvenlik önlemleri alınarak, sabah saatlerinde getirilen tutuklu 2 sanık ile birlikte tutuksuz sanıklar, Kozan Ticaret Odası'ndaki toplantı salonunda görülen duruşmaya alındı.

Savcı avukatların tahliye edilen 4 sanığın tekrar tutuklanması talebinin reddedilmesini istedi.