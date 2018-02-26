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26 Şubat 2018 11:01
FETÖ okulları o vakfa geçti
Milliyet'te yer alan habere göre, Türkiye Maarif Vakfı, Afganistan'da FETÖ'ye bağlı 12 lise ve 3 dershaneyi devraldı.
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