Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı!

Ünlü Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, çarşamba ve perşembe günü için İstanbul'a kar yağışı uyarısında bulundu. Bu arada Doğu Anadolu'da soğuk ve kar yağışlı hava etkili oluyor. Bitlis merkez ile Hizan ilçesi ve Van'ın Bahçesaray ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre soğuk ve karlı hava dalgası bu sefer İstanbul’u da etkileyecek. İstanbul’da çarşamba günü karla karışık yağmur, perşembe günü ise kar bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise 3-4 derece düşecek.

Twitter'da İstanbul için çarşamba ve perşembe günü için kar yağışı uyarısından bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıkların düşeceğini belirtti.

Şen, ''Trakya'da kar yağışı başladı, yarın Tekirdağ da dahil sıcaklılar düşüyor. Çarşamba öğleden sonra ve perşembe günü İstanbul'da kar var. Nem yeterli ve sıcaklık 3-4 dereceye kadar düşer. İstanbul - Ankara yolunda Bolu'da, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da kar ulaşıma engel olabilir, cuma biter'' dedi.