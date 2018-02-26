İstanbullular dikkat: Meteoroloji'den uyarı!

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağış bekleniyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Muğla kıyıları ve Antalya'nın doğu çevrelerinde kuvvetli olacağı belirtildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Diyarbakır dışında ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla kıyıları ile Antalya'nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.