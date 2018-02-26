Püsküllü'nün yakınları miras kavgasına tutuştu!

Fesli tarihçi Kadir Mısırlıoğlu'nun Boğaz'da 10 milyon dolarlık restoranı, takipçileri ve manevi torunu arasında kavgaya neden oldu.

Yaklaşık 1 aydır hastanede tedavi gören Kadir Mısıroğlu'nun takipçileri ve manevi torunu Nurullah Mısıroğlu arasında miras kavgası başladı.

Odatv’de yer alan habere göre; Kadir Mısıroğlu’nun müritleri ve manevi torunu Nurullah Mısıroğlu’nun sosyal medyada karşılıklı kavgaya girdiği görülürken, bir de açıklama geldi.

Kadir Mısıroğlu’nun resmi sayfasından yapılan açıklamada, “Üstadımızın bütün işlerine koşturan, onun yaklaşık 15 yıldan beri hizmetini gören Nurullah Mısıroğlu ve Ali İhsan Bahadır'dır. Bu iki kişinin dışında Üstad nâmına herhangi bir meseleyle ilgili birileri bir şey isterse kesinlikle itibar etmeyiniz” denildi.

İşte siteden yapılan o açıklama:

"Kıymetli tâkipçilerimiz, bir süredir bâzı şahsiyetsizlerin Üstad Kadir Mısıroğlu'nun adını kullanarak bâzı kimselerle/yerlerle işlerini hallettirme gayreti içerisinde olduklarını, sosyal medyada üstadla foroğraflar, üstad hakkında doğru/yanlış bilgler paylaşarak prim yapma gayreti içerisinde olduklarını müşâhede ettik.Öncelikle şunu belirtelim, Üstadımızın dâvâsını davâlanan, onun eserlerini okuyup hakîkat tellallığına soyunan herkes Üstadımızın talebesidir, yalnız Üstadımızın bütün (husûsi/umûmi) işlerine koşturan, onun yaklaşık 15 yıldan beri hizmetini gören Nurullah Mısıroğlu ve Ali İhsan Bahadır'dır. Bu iki kişinin dışında Üstad nâmına herhangi bir meseleyle ilgili birileri bir şey isterse kesinlikle itibar etmeyiniz.

Bu saçmalıklar devam ederse eğer, tespit ettiğimiz isimleri ilân edecek ve hukûki mücâdelemizi başlatacağız."