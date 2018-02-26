Zina tartışmasına 'ben Mesihim' diyen Hasan Mezarcı da katıldı

Zina tartışmasına dahil olanlardan birisi de 2000’li yılların başında kendisini “Mesih” ilan eden eski Refah Partisi milletvekili Hasan Mezarcı oldu.

Tartışmaya dahil olanlardan birisi de 2000’li yılların başında kendisini “Mesih” ilan eden eski Refah Partisi milletvekili Hasan Mezarcı oldu.

“ZİNANIN YARGISI ALLAH’A BIRAKILMALI”

Mezarcı Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Mesih, zina suçlamasıyla bir kadını cezalandırmak isteyenlere: ‘Günahsız olan ilk taşı atsın’ deyince kadını bırakıp gittiler. Mesih: ‘Ben de seni yargılamıyorum’ dedi ve kadını affetti (Yuhanna5). Devlet, zinayı cezalandıran bir yasa yapmamalı, zinanın yargısı Allah’a bırakılmalı” dedi.

"BUNU SÖYLEYEN KİLİSE DEĞİL MESİHİN KENDİSİDİR"

Mezarcı paylaşımlarına şöyle devam etti:

“Yahudiler, Fahişe Meryem'i Mesihe getirip, Tevrata göre recmedilmesi için fetva istediler. Mesih 'Günahsız olan ilk taşı atsın' deyince, kadını bırakıp gittiler. Mesihin recmedilmekten kurtardığı o kadın, havarilerin dahi kıskandığı bir aşkla Mesihi seven kutsal bir kadın oldu.

Kilise kabul etmese de Mecdeli Meryem, Mesihin eşidir ve Mesihin ondan iki çocuğu olmuştur. Mecdeli Meryem'le, fahişe Meryem aynı kadın değildir. Fahişe Meryem, Mesihin recmedilmekten kurtarıp cennetle müjdelediği tövbekar kadındır. Bunu söyleyen kilise değil, Mesihin kendisidir.”