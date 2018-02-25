Alevi Akademisi 5. dönem 10 Mart’ta başlıyor

Alevi öğretisinin temellerinin, inanç, felsefe, tarih ve sosyoloji gibi başlıklarda öğretilmesi ve öğrenilmesine zemin oluşturmak amacıyla kurulan Şahkulu Alevi Akademisi, dört dönemdir bu ve benzeri konu başlıklarını konunun uzmanları ile periyodik zaman dilimlerinde ve ders formatında hayata geçiriyor. Şahkulu Alevi Akademisi 5. Dönem “Alevilik Temel Eğitim Dersleri” 10 Mart 2018 Cumartesi günü başlıyor.

Toplam 10 Cumartesi sürecek ve 60 dersten oluşan program 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü sona erecek. Alevi öğretisine ilgi duyan, araştırma yapan, akademik hayatla ilişkili kişiler Başvuru Formu’nu doldurarak Şahkulu Alevi Akademisi derslerine katılabilirler. Derslere düzenli katılanlara “Şahkulu Alevi Akademisi Katılım Belgesi”nin verileceği Şahkulu Alevi Akademisi ders programına katılmak isteyenler, Şahkulu Sultan Vakfı’na doğrudan veya aşağıdaki linkte bulunan başvuru formunu doldurarak başvurabilirler.



ŞAHKULU ALEVİ AKADEMİSİ DERS KONULARI:

Dinler Tarihi

Alevi Öğretisinin temelleri ve düşünce dünyası Alevi öğretisinde temel kavramlar Alevi öğretisinde ocak sistemi ve hiyararşi Alevilikte Cem ve 12 Hizmet

Kentlere göç ile değişen Cem ve 12 hizmet

Alevilikte 4 kapı 40 makam Bektaşilik Nusayrilik

Ehli Halklar

Alevilik müzik ve nefesler

Erken İslam döneminde iktidar kavgaları Selçuklu-Osmanlı dönemlerinde Aleviler Türkiye siyasal tarihinde Aleviler Kent sosyolojisi ve Aleviler Antropoloji ve Aleviler Alevilik ve Cemevi Mimarisi Kamuoyunda Alevi algısı Toplumsal travmalar ve Alevilik Alevilik ve kadın Toplumsal cinsiyet ve kadın Kadın dervişler ve ozanlar