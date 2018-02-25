Aladağ'da hayatını kaybeden çocuktan yürek yakan sözler

Adana Aladağ'da Süleymancılara ait ortaokul yurdunda 29 Kasım 2016'da çıkan yangında 10'u çocuk 12 kişi yaşamını yitirmişti. Yangının ardından ihmaller zinciri olduğu ortaya çıkmıştı. Yangında yaşamını yitiren ortaokul öğrencisi Cennet Karataş'ın okul açılmadan yazdığı günlüğünden bir sayfayı ailesi paylaştı.

"Okumak için elimden geleni yapıyorum"

Süleymancıların yurdunda kaldığını belirten Cennet Karataş'ın, "Okumak için elimden gelen imkanları değerlendireceğim" diye yazdı.

Ailesinin izniyle yayınlanan günlükte Karataş şu ifadeleri kullandı:

"Bugün okula gitmem için 8 günüm kaldı. 4. sınıfı bitirdim. 5.sınıfa geçtim. Aladağ'a Süleymancılara gidiyorum. Annem ve babam benim için her şeyi yapıyorlar. Ben de okumak için her şeyi yapıyorum. Eğer ben okursam kardeşlerimi de okuturum. Okumak için elimden gelen imkanları değerlendireceğim."