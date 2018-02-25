Rusya Başkonsolosluğu'nda protesto!

DHA- Derneğin Gençlik Kolları Başkanı Yasin Berber, "Kırım Tatar Türklerinin vatanı Kırım'ın Ruslar tarafından tekrar işgal edilişinden bu güne tam 4 yıl geçmiş bulunmaktadır. Rusya sadece bölgemizde değil, tüm dünya barışı için tehdit unsuru olmaya devam etmektedir" dedi.

Berber, "Kırım'ın Rusya Federasyonu tarafından işgali ile birlikte başlayan Kırım Tatar Türkleri üzerindeki insan hakları ihlalleri baskı ve sindirme politikaları ilk gün gibi şiddetle devam etmektedir. Her türlü uluslararası hukuk anlaşma ve kurallarını yok sayarak Kırım'ı işgal eden Putin ve emrindeki silahlı askerleri Kırım'daki işbirlikçileri ile birlikte bu 4 yıl içinde işgali meşrulaştırmak ve kabul ettirmek için her türlü yöntemleri uygulamışlar ve uygulamaya devam edecekler" diye konuştu.



Açıklamanın ardından grup, yürüyerek Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önüne giderek siyah çelenk bıraktı.