Adalet Bakanlığı'ndan Salih Müslim açıklaması

Çekya'nın başkentinde gözaltına alınan eski PYD lideri Salih Müslim'in iadesine ilişkin Adalet Bakanlığı tarafından çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bakanlığımızca, Türkiye tarafından kırmızı bülten talebiyle aranan ve Çekya'nın başkenti Prag'da yakalanan terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD silahlı terör örgütü elebaşı, KCK yürütme konseyi üyesi Salih Müsim'in, iadesine yönelik çalışma başlatılmıştır.

Söz konusu şahsın, Çekya'da bulunduğunun belirlenmesi üzerine Türkiye'ye iadesi talep edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.