TMMOB'dan şeker fabrikaları kararına tepki

BİRGÜN - Şeker sektörünün, Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda şekerini Rusya’dan almak zorunda kalan bir ülkenin akılcı ve bilimsel politikalarla hem tarımını, hem sanayisini hem de kırsal kesimin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmişliğini sağlamasının önemli ve başarılı bir örneği olduğunu dile getiren TMMOB Başkanı Emin Koramaz, AKP’nin satış kararının kabul edilemez olduğunu söyledi.

“İstihdam olanağı sağlıyordu”

Şeker pancarının sanayi üretimine sağladığı kazancın yanında, kırsalda ve fabrikalarda çalışan yüzbinlerce insana da istihdam olanağı sağladığına dikkati çeken Koramaz, AKP’nin özelleştirme politikalarına ve şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararına yönelik şunları söyledi:

“Daha 2000’li yılların başlarında ülkemiz, şekerin doğal hammaddesi olan şeker pancarı üretiminde Fransa, Almanya ve ABD’nin ardından dünya dördüncüsü idi ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında üçüncü sırada yer alıyordu. Ancak Cargill gibi uluslararası tekellerin pazarlarını genişletmek için IMF, DTÖ ve Dünya Bankası’nın serbestleştirme-özelleştirme yönergelerini uygulayan politikalar sonucu bugün ülkemiz şeker ithal eder duruma düşmüştür.

Belirtmek isteriz ki, şeker fabrikalarının satışı ülke ve halk çıkarlarına tamamen aykırıdır. Cumhuriyet dönemiyle birlikte gündeme gelen millileştirme, devletleştirme, kamulaştırma ve kamusal üretim politikalarına ağırlık verilmesi gibi ülke ve halk yararına önemli sonuçlar üretmiş olan politikalar gözetildiğinde, serbestleştirme ve özelleştirme politikalarının, kalkınmacı yerli imalat sanayi üretiminin tasfiyesi anlamına geldiği çok açık olarak görülebilmektedir.”

“Kalanların satışının önü açılacak”

“Özelleştirileceği ifade edilen bu fabrikalar bir süre sonra asli unsurlarının dışında değerlendirilecek ve fabrikalar kapanacaktır. Bu fabrikalarda çalışan 5 bin civarındaki çalışan işlerinden olacak, 50 bin civarındaki üretici ise doğrudan etkilenerek pancar ekimi yapamayacaklardır. İşsizlik ve kırsaldan göç artacağı gibi geri kalan fabrikalarında satışının önünü açacaktır.

Bu anlamda ülkemiz sanayisi ve tarımı kaybederken, kazanan bir kısım sermayedar ve ülkemizin en verimli tarım arazilerine hukuka aykırı olarak açtıkları fabrikalarda mısır nişastasının kimyasal yollarla parçalanmasından elde edilen nişasta bazlı şekerler üreten ABD'nin küresel şirketi Cargill olacaktır.”

“Yoksullaştırılmaya ‘hayır’ diyoruz”

“Yerlilik, millilik üzerine birçok söz edip iç düşman ve halk arasında kutuplaşma yaratmada pek mahir olan iktidarın bu satış kararı sonucu, pancar şekeri çiftçisi ve çalışanı başta olmak üzere ülke sanayisi, tarımı ve halkımız son derece olumsuz etkilenecektir. Ülkemizin ve halkımızın yoksullaştırılmasına bir kez daha ‘hayır’ diyoruz.”