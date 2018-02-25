Bolu Dağı'nda ulaşıma kar engeli

Bolu Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde kar yağışı başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı'nda ulaşım aksadı. Karayolları ekipleri, kar yağışı nedeniyle D-100 ve TEM yolu üzerinde tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. TEM ve D-100'ün bazı kesimlerinde yol tamamen beyaz örtüyle kaplanırken, yeşil alanlar da beyaza büründü. Trafik ekipleri sürücüleri kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı. Kar kalınlığının yer yer 10 santime ulaştığı Bolu Dağı'nda sürücüler Bolu Dağı Tüneli mevkiinde elektronik levhalarla hız yapmamaları konusunda uyarıldı.