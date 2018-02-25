Karaman'a şehit ateşi düştü

Siirt 3'üncü Komando Tugayında görevli 8 yıllık Uzan Çavuş Şükrü Ünlü, geçici görevle gitti Zeytin Dalı Harekatı'nın yürütüldüğü Suriye'nin Afrin kentinde dün şehit oldu. Teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Ünlü'nün acı haberini, Mersin'in Anamur ilçesinde oturan ve bahçıvanlık yapan babası Osman Ünlü ve Gülseren Ünlü'ye askeri yetkililer verdi. Acı haberin ardından ailesi memleketleri Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Kazancı Beldesi'ndeki evlerine döndü. Türk bayraklarının asıldığı ev, taziyeye gelen komşuları ve yakınlarıyla dolup taştı.

Bekar olan şehit Ünlü'nün cenazesinin bugün ikindi namazının ardından düzenlenecek törenin ardından defnedilmesi bekleniyor.