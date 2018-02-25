İstanbul'a kar geliyor! Tarih verildi

Meteoroloji'den yapılan son tahmine göre İstanbul'a 28 Şubat Çarşamba ve 01 Mart Perşembe günü kar yağacak.

İşte bölge bölge hava durumu raporu

Meteoroloji'den yapılan son gava durumu değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin aralıklarla yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların ise genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Tekirdağ, Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Kırklareli'nin yüksekleri, Bilecik, Kütahya, Ankara ve Eskişehir'in yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Adana'nın doğusu, Osmaniye, K.Maraş, Hatay, Kilis ve G.Antep ile akşam saatlerinden itibaren Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı ile güneydoğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey, iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle batı ve güneybatı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Adana'nın doğusu, Osmaniye, K.Maraş, Hatay, Kilis ve G.Antep ile akşam saatlerinden itibaren Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, trafikte aksamalar, vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK

İstanbul'a beklenen kar sonunda geliyor. Meteoroloji'den alınan tahmin raporlarına göre kar yağışı 28 Şubat 2018 Çarşamba günü yağmur ile karışık şekilde başlayıp, 1 Mart 2018 Perşembe günü tamamiyle kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.