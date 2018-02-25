Ekmekte büyük tartışmalara neden olan gramaj düzenlemesi yeni yıl itibariyle yürürlüğe girdi.

Değişiklikle birlikte, en az 250 gram olarak üretilmesi zorunlu olan ekmeğin, en az 200 gram olarak üretilebileceği açıklandı.Bu tebliğ yürürlüğe girmeden önce tartışmalara neden olmuş, ürettikleri ekmeğin gramajını düşüren fırıncıların eski fiyattan satışa devam edecekleri, böylece ekmeğe gizli zam yapılacağı iddia edilmişti. Yani en fazla 1.25 TL’ye satılan 250 gram ekmeğin, 200 gram olunca da 1.25 TL’den satılacağı ileri sürülmüştü. Ancak o dönemde bir açıklama yapan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı iddiaları yalanlamış, 200 gram ekmeğin 1 liradan satılacağını açıklamıştı.

GİZLİ ZAM YAPILDI

Hürriyet'ten Ceren Boztepe'nin haberine göre, ancak 19 Şubat günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan Halk Ekmek, fiyatlarını yeniden düzenledi.

Yapılan düzenlemeyle birlikte Halk Ekmek 300 gram olarak ürettiği ekmeklerin gramını 250 grama çekti. 300 gramken 75 kuruşa satılan ekmeklerin fiyatı ise değişmedi.