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24 Şubat 2018 23:27
Osmaniye kapalı çarşıda yangın
Osmaniye'nin Kadirli İlçesindeki kapalı çarşıda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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