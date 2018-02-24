24 Şubat 2018 23:27

Osmaniye kapalı çarşıda yangın

Osmaniye kapalı çarşıda yangın
Osmaniye'nin Kadirli İlçesindeki kapalı çarşıda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

 

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