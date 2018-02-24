Erdoğan kamuflaj giydirilen çocuğa 'şehitlik' yakıştırdı!

Erdoğan'ın bugün konuşma yaptığı esnada kamuflaj giydirilen bir çocuğu sahneye çıkartıp "Şehit olursa inşallah bayrağı da örtecekler" sözlerini sarf ettiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün partisinin il kongresinde konuşma yaparken tepki çeken anlar yaşandı.

Kamuflaj giydirilen bir kız çocuğu Erdoğan'ın isteği üzerine kürsüye çıkartıldı.

Çocukla poz veren Erdoğan, "İşte bizim bordo berelilerimiz de var. Ama bordo bereliler ağlamaz" dedi, sonrasında ise "Evet JÖH, yarbay, bordo bereli. Türk bayrağı da cebinde... Şehit olursa inşallah bayrağı da örtecekler. Her şeye hazır değil mi" diye sordu.

Ağlayan kız çocuğu ise "Evet" diyerek yanıt verdi.

Erdoğan'ın ufacık çocuğa "şehitlik" yakıştırmasında bulunması tepki çekti.