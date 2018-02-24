İlber Ortaylı'dan Kenan İmirzalıoğlu yorumu

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı Kanal D'de ekran macerasına başlayacak olan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisini yorumladı. "Kenan iyi ama senaryonun Muhteşem Yüzyıl gibi olması kabul edilemez" dedi.

CnnTürk’ün; sunuculuğunu Hakan Çelik’in yaptığı, her Cumartesi ve Pazar günleri ekrana gelen programı “Hafta Sonu”nun bu haftaki konuğu tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu.



Osmanlı tarihinin konuşulduğu programda Ortaylı, konu Fatih Sultan Mehmed’e gelince; yakında Kanal D ekranında başlayacak “Mehmed Bir Cihan Fatihi” dizisinin başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili yorumda bulundu.

KENAN İYİ AMA SENARYO ÇOK MÜHİM



Ortaylı, yılın merakla beklenen projesinde Fatih Sultan Mehmed’e Kenan İmirzalıoğlu’nun hayat vermesi ile ilgili “Kenan iyi oynar, o oynar, oyun çok mühimdir” dedi. Muhteşem Yüzyıl'da işi oyunculuk ve müzik götürdü. Senaryo diye bir şey yok orada. Fatih'in senaryosunun Muhteşem Yüzyıl gibi olması kabul edilemez.