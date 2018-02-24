'Google'ı Abdülhamid buldu' diyen Prof. Sofuoğlu'ndan açıklama

SPUTNİK - RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Sofuoğlu, "Benim böyle bir şey söylemem mümkün mü, açıklama yapmam bile komik." dedi.

TRT'de canlı yayınlanan bir programda, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Örnek, Hz. Nuh’un kendisine inanmayarak gemiye binmeyen oğlunu ikna etmek için cep telefonu ile görüştüğünü ileri sürdü. Bursa'da yerel bir kanalda gazetecilik yaptığı iddia edilen Arzu Parlak adındaki bir kadın ise, Konyalı bilim adamlarının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın emriyle 6 gün içinde borla çalışan bukalemun tank ürettiğini ileri sürmesi, sosyal medyada son dönemde en çok gündem oluşturan konularından biriydi.

Dün, çeşitli haber siteleri ve ajanslar, bir profesörün "Google'ı Abdülhamid buldu" dediğini belirterek servis ettiği haber de, en az Hz. Nuh'un cep telefonu kullanması iddiası ve Konyalı bilim adamlarının borla çalışan tank yapması haberi kadar gündem oldu.Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Kütahya'da 'Vefatının 100. Yılında Ulu Hakan 2. Abdülhamid Han Konferansı'nda, "Google'ı kullanan, ilk icat eden Sultan Abdülhamid Han'dır. Gidemiyor, ulaşım imkanları yok, gitse sorun olacak payitahtta. Ne yapıyor; fotoğrafını çektiriyor, izliyor. Oradan bir şey üretiyor. Google'ın ilk mucidi bu anlamda Sultan Abdülhamid Han'dır." dedi.

'DÜZELTMEK, GERİ ADIM ATMAK NİYETİNDE DEĞİLİM'

Sosyal medyanın gündemi ve eğlence konusu olan Prof. Sofuoğlu, RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olarak, sözlerinin yanlış anlaşıladığını ve çarpıtıldığını ifade etti.

"Konferans sırasında, hızla konuşurken söyledim, söylediklerimin arkasındayım. Düzeltmek, geri adım atmak niyetinde değilim." diyerek sözlerine başlayan Sofuoğlu, "Benim orada, 'Bu tür örnekleri sevmem, daha iyi anlaşılsın diye söyleyeyim' dediğim, videolarda da var. Benim böyle bir şey söylemem mümkün mü yahu?" ifadelerini kullandı.

'AÇIKLAMA YAPMAM BİLE KOMİK'

Sözleri nedeniyle açıklama yapmak zorunda kaldığı için üzüntü duyduğunu da ifade eden Sofuoğlu, "Açıklama yapmak durumunda olmam bile komik, mecaz diye bir şey var. Hızlı konuşurken, süreniz sınırlarında zihninizdekileri aktarmaya çalışıyorsunuz. Açıklayıcı konuşsanız dinleyicilerin sabrı tükenecek. Hızlıca, asıl niyetinizi belli eden kelimeler kullanarak anlatıyorsunuz." dedi.