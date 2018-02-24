O lisede istismar iddiası

Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesinde temizlik görevlisi kız öğrencileri taciz etti, okul müdürünün ise 'O kadar dar giyilir mi?' dediği öne sürüldü.

Eylem NAZLIER - EVRENSEL - İddiaya göre, Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesinde bu yıl göreve başlayan temizlik görevlisi kız öğrencileri taciz etti. Okul idaresine durumu aktaran öğrencilerin müdürden aldığı cevabın ise “O kadar dar giyilir mi? Erkek hocalar bile bakıyor” olduğu iddia edildi.

İSTİSMARIN ÜZERİ Mİ ÖRTÜLDÜ?

Olay geçtiğimiz günlerde Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesinde yaşandı. Bu yıl göreve başlayan temizlik görevlisi, iki kız öğrenci koridorda sohbet ederken arkalarında durarak mastürbasyon yaptı. Durumu fark eden kız öğrenciler yaşadıkları korkuyla olayı velilerine anlattı. Velileriyle birlikte okula gelen öğrenciler temizlik görevlisini müdüre şikayet etti, şikayet üzerine müdür temizlik görevlisini çağırdı. Taciz olayını kabul eden temizlik görevlisinin savunması ise “Kız öğrenciler çok dar giyiniyor” oldu.

Temizlik görevlisinin cevabı üzerine okul müdürünün de kız öğrencilere “Kızım o kadar dar giyilir mi, erkek hocalar bile bakıyor” dediği iddia edildi.

Öğrenciler görevlinin okula geldiği günden itibaren kız öğrencilere tacizde bulduğunu ifade ederken, temizlik görevlisi maaş aldığı için 3 hafta daha okuldaki görevine devam etti. Bu süre içierisinde görevlinin bir kız öğrenciyi daha taciz ettiği ifade edilirken öğrenciler ise müdürün olayı örtbas etmeye çalıştığını iddia etti.

MÜDÜR: TACİZ OLAYI YOK

İddialar üzerine ulaşılan Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Selim Misirli şunları söyledi: Okulumuzda böyle bir taciz olayı yok. İki öğrencimizin çalışandan şikayeti vardı ve o çalışanı işten çıkardık. Daha önce böyle olaylar yaşanmışsa neden rehberlik birimine ya da bize haber vermediler? Bu olayın arkasına sığınarak şimdi söylüyorlar, nerdeydiler şimdiye kadar? Niye bizi ve okul rehberlik birimini bilgilendirmediler? Hiçbirini idareye yansıtmamışlar. Gereksiz iddialar, perde arkası provokasyon. Bizim kılık kıyafet yönetmeliğimiz belli. Bu beni yıpratma amacıyla kullanılan bir ifade. Olayı başka öğrenciler ve öğretmenlerin tahrik ettiğini düşünüyoruz.

ÖĞRENCİLER İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI

Okulda eğitim gören kız öğrenciler "İstismara sessiz kalma" diyerek imzakampanyam.com adlı internet sitesinde imza kampanyası başlattı. Okul öğrencilerinden N.A ve T.B, “Eğer gelecek nesil bizlersek biz de özgürce korkmadan ve çekinmeden eğitim-öğretim görmek istiyoruz. Bizim amacımız okulumuzu kötülemek ya da okul idaresini suçlamak değil hakkımızı savunup yaşanan istismarlara göz yummamaktır” dedi.